باسيل لـ "جدل" : عندما طرح كنعان ترشيحه معنا كنا قررنا في التيار ألا أحد مرشحًا وحتى أنا شخصيًا لأننا لا نرى فرصة في الوصول والنجاح وهو بقي مصرًّا

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك