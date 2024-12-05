وكالة المغرب العربي للأنباء: البنك الأفريقي للتنمية سيقرض المغرب 650 مليون يورو لتطوير بنية تحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030

ثلاثة مصادر أمنية بحرية لرويترز: عملية إنقاذ لطاقم سفينة شحن ترفع علم بنما بعد أن غادروها قبالة ميناء الحديدة

ثلاثة مصادر أمنية بحرية لرويترز: عملية إنقاذ لطاقم سفينة شحن ترفع علم بنما بعد أن غادروها قبالة ميناء الحديدة

بيان فرنسي مشترك بشأن مشاركة فرنسا في آلية الإشراف على وقف إطلاق النار في بيروت