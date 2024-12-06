رئيس هيئة الحشد الشعبي: العراق وإن لم يكن طرفا في الأزمة السورية فعليه الوقاية بظل ما يجري وسوريا تمثل مجالنا الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق وكل من يقول غير ذلك واهم

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