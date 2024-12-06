الأمم المتحدة: أسعار الغذاء العالمية صعدت لأعلى مستوى في 19 شهرا في تشرين الثاني

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية ارتفع في تشرين الثاني إلى أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية.



وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للأسعار، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 127.5 نقطة في تشرين الثاني، ارتفاعا من 126.9 نقطة في تشرين الأول.