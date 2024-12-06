أدرعي: متابعة للإنذارات في الجليل الأعلى فالحديث عن تشخيص كاذب

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قائد قوات سوريا الديمقراطية: بسبب التطورات الأخيرة لاحظنا زيادة بتحركات تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية وريف دير الزور والرقة والتنظيم تمكن من استعادة بعض الأراضي وننسق مع التحالف الدولي بقيادة أميركا لمواجهة أي تهديد منه