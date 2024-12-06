الأمن العام يعلن اقفال المعابر الحدودية والابقاء على معبر المصنع متاحا

أعلن الأمن العام اللبناني أن "نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية، لاسيما في الشمال، تقرر إقفال هذه المعابر حتى إشعار آخر، حفاظاً على سلامة العابرين والوافدين. على ان يبقى معبر المصنع الحدودي متاحا، خصوصا للرعايا السوريين وفقاً للإجراءات الاستثنائية المؤقتة المعممة سابقا."