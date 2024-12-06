رامي عبد الرحمن للـLBCI: لم نرَ حزب الله على الاطلاق في سوريا لم نوثق حتى اللحظة مقتل أو اصابة أي عنصر منه حتى في حمص التي يعتبر حزب الله قويا فيها

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