عبد الرحمن للـLBCI: حزب الله تواجد في حمص وفي بعض القرى منذ 2013 وبعد ذلك تنقل في مناطق أخرى ويبدو أن اليوم لم يعد لديه ما يقاتل من أجله في سوريا و 70% من سوريا أو أكثر لم يعد تحت سيطرة النظام وحزب الله هو المتأثر الأكبر بما يجري للنظام

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