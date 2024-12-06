عبد الرحمن للـLBCI: هناك استياء داخل الطائفة العلوية من الحزب لأنه لم يقف الى جانب النظام كما أن هناك استياء من النظام ومن وعود بشار الاسد التي اعتبروها كاذبة

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