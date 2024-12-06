عبد الرحمن للـLBCI: داعش هو عبارة عن استخدامات من الدول والاستخبارات الدولية والاقليمية وهناك بعض الجهات التي تريد خلق الفتنة بين هيئة تحرير الشام والأكراد من خلال ضخ أخبار كاذبة لكن قيادات الهيئة واضحة

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