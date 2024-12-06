عبد الرحمن للـLBCI: اليوم بقي في سوريا من يريدون بناء دولة وطنية وداعش موجود وبقصف أميركي مكثف يمكن أن ينتهي داعش والخاسر الأكبر نتيجة ما يحصل في سوريا اليوم هم حزب الله وبشار الأسد والمحور الايراني والرابح الأكبر هم أبناء الشعب السوري الذين يريدون ا

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