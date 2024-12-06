عبد الرحمن للـLBCI: اليوم فات القطار والاجتماعات تأخرت كثيرا والعقوبات كانت من أجل تغيير سياسة النظام والناطق باسم الخارجية القطري نفى علمه بالاجتماع الذي تم الحديث عنه ولا نعلم اذا كان بشار الأسد سيكون في الحكم من اليوم حتى الأحد

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