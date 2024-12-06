عبد الرحمن للـLBCI: الجولاني يريد أن يطرح أنه قائد هذه المرحلة وهناك رضى غربي ورضى اقليمي عن هذه العملية ولن يكون هناك أي استهداف لدول الجوار

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