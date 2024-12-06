النائب ميشال معوّض: لم يكتف حزب الله بجرّنا الى حرب بل رافقها بحملة تخوين للبنانيين وبعيدًا عن شعارات الانتصار التي لم تقنع أي أحد علينا قول الحقيقة كما هي وبدون تحدٍّ أو تكاذب أو انكار لأن هدفنا أن تكون هذه الحرب آخر الحروب

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