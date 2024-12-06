معوّض: حزب الله ليس مقاومة لبنانية على الأقلّ بل هو "ميليشا عابرة للحدود" وتجرّ لبنان الى المآسي كما أن المقاومة لا يمكن أن تستخدم سلاحها ضدّ شعبها وأكدت هذه الحرب ان علاقة ايران بحزب الله لا تقتصر على دعم سياسي بل منها تنبثق ادارته المباشرة

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