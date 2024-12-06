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o
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o
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o
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21
o
متن
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المتحدثة باسم اليونيسف في غزة لـ"الجزيرة": زملاؤنا شاهدوا أطفالا يبحثون عن الغذاء ويجمعون مواد بلاستيكية للتدفئة
آخر الأخبار
2024-12-06 | 10:16
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المتحدثة باسم اليونيسف في غزة لـ"الجزيرة": زملاؤنا شاهدوا أطفالا يبحثون عن الغذاء ويجمعون مواد بلاستيكية للتدفئة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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