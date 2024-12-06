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o
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مصدران من المعارضة: مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على قاعدة عسكرية رئيسية في محافظة درعا الجنوبية وعلى جزء من معبر نصيب مع الأردن
آخر الأخبار
2024-12-06 | 11:02
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مصدران من المعارضة: مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على قاعدة عسكرية رئيسية في محافظة درعا الجنوبية وعلى جزء من معبر نصيب مع الأردن
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