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o
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الإذاعة الوطنية الأميركية عن مسؤولين: روسيا قد تبدأ بمغادرة سوريا مع تقارير عن خروج سفن لها من ميناء طرطوس
آخر الأخبار
2024-12-07 | 02:42
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الإذاعة الوطنية الأميركية عن مسؤولين: روسيا قد تبدأ بمغادرة سوريا مع تقارير عن خروج سفن لها من ميناء طرطوس
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