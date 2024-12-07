ميقاتي: الإستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي لن يعود الأمن والأمان إليها إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك