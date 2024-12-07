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o
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مصدران درزيان لرويترز: الجيش السوريّ ينسحب من معظم محافظة السويداء الجنوبية ويغادر قاعدة جوية رئيسية
آخر الأخبار
2024-12-07 | 07:04
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مصدران درزيان لرويترز: الجيش السوريّ ينسحب من معظم محافظة السويداء الجنوبية ويغادر قاعدة جوية رئيسية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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