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مصادر في الجيش والمعارضة وأحد السكان لرويترز: قوات المعارضة السورية تدخل مدينة حمص الرئيسية من الشمال والشرق

آخر الأخبار
2024-12-07 | 09:19
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مصادر في الجيش والمعارضة وأحد السكان لرويترز: قوات المعارضة السورية تدخل مدينة حمص الرئيسية من الشمال والشرق
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مصادر في الجيش والمعارضة وأحد السكان لرويترز: قوات المعارضة السورية تدخل مدينة حمص الرئيسية من الشمال والشرق

 
 
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