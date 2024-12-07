هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة: لا نلاحظ تدخلًا ملموسًا من إيران أو روسيا أو "حزب الله"

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