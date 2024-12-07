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o
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رويترز عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة: عشرات من مركبات الجيش السوري تغادر حمص واستهداف بعضها
آخر الأخبار
2024-12-07 | 15:34
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رويترز عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة: عشرات من مركبات الجيش السوري تغادر حمص واستهداف بعضها
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