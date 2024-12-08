رئيس الحكومة السورية لـ"العربية": آخر تواصل لي مع الأسد كان مساء أمس ووضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير وقال لي "غدا نرى" في تعليقه على التطورات

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