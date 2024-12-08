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رئيس الحكومة السورية لـ"العربية": آخر تواصل لي مع الأسد كان مساء أمس ووضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير وقال لي "غدا نرى" في تعليقه على التطورات

آخر الأخبار
2024-12-08 | 01:26
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رئيس الحكومة السورية لـ&quot;العربية&quot;: آخر تواصل لي مع الأسد كان مساء أمس ووضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير وقال لي &quot;غدا نرى&quot; في تعليقه على التطورات
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رئيس الحكومة السورية لـ"العربية": آخر تواصل لي مع الأسد كان مساء أمس ووضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير وقال لي "غدا نرى" في تعليقه على التطورات

 
 
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