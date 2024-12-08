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مستشار دبلوماسي للرئيس الإماراتي: الأحداث الجارية في سوريا مؤشر على الفشل السياسي ويجب عدم السماح للأطراف غير الحكومية باستغلال الفراغ السياسي والأدوار الدفاعية والعسكرية ينبغي ألا تكون تحت سيطرة الجماعات المسلحة