ترامب: الأسد رحل وروسيا تخلت عنه

مستشار دبلوماسي للرئيس الإماراتي: من أسباب الانهيار السريع للحكومة السورية الفشل السياسي لنظام الأسد ومصدر خوف رئيسي بالنسبة لنا هو سلامة أراضي سوريا التي لا تزال تحت التهديد

مستشار دبلوماسي للرئيس الإماراتي: من أسباب الانهيار السريع للحكومة السورية الفشل السياسي لنظام الأسد ومصدر خوف رئيسي بالنسبة لنا هو سلامة أراضي سوريا التي لا تزال تحت التهديد

مستشار دبلوماسي للرئيس الإماراتي: الأسد لم يستخدم "شريان الحياة" الذي قدمته له دول عربية مختلفة بما في ذلك الإمارات التي سعت في السنوات الأخيرة إلى المصالحة مع الحكومة السورية