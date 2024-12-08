ائتلاف المعارضة السورية: الثورة كسرت عقودا من الاستبداد والقمع وكتبت شهادة ميلاد جديد "لسوريا عظيمة"

ائتلاف المعارضة السورية: الثورة انتقلت من مرحلة النضال من أجل الإطاحة بنظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا معا

ائتلاف المعارضة السورية: الثورة انتقلت من مرحلة النضال من أجل الإطاحة بنظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا معا

والا نيوز: الإسرائيليون أبلغوا مقاتلي المعارضة السورية بعدم الاقتراب من الحدود وحذروا من أن إسرائيل سترد بالقوة إذا انتهكوا اتفاق فصل القوات