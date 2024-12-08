ائتلاف المعارضة السورية: الثورة انتقلت من مرحلة النضال من أجل الإطاحة بنظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا معا

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الصايغ للـLBCI: يتم التواصل مع أشخاص من سجون درعا وحماة وحمص وندعو ميقاتي للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسترجع الدولة اللبنانية اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وإعادتهم الى بلدهم