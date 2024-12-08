الصايغ للـLBCI: يتم التواصل مع أشخاص من سجون درعا وحماة وحمص وندعو ميقاتي للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسترجع الدولة اللبنانية اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وإعادتهم الى بلدهم

ائتلاف المعارضة السورية: نواصل العمل لاستكمال انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وندعو القوات الكردية إلى فك الارتباط مع أي تنظيمات أجنبية

ائتلاف المعارضة السورية: نواصل العمل لاستكمال انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وندعو القوات الكردية إلى فك الارتباط مع أي تنظيمات أجنبية

ائتلاف المعارضة السورية: الثورة انتقلت من مرحلة النضال من أجل الإطاحة بنظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا معا