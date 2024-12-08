ائتلاف المعارضة السورية: نواصل العمل لاستكمال انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وندعو القوات الكردية إلى فك الارتباط مع أي تنظيمات أجنبية

التالي

الصايغ للـLBCI: بطرس خوند كان مسؤولًا ملتزمًا وقد خطف من بيته واختفى ونحن نعتبره رمزًا للمقاومة اللبنانية والإستبداد السوري ونتمنى عودته بالسلامة