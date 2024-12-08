الصايغ للـLBCI: المشهد الذي نراه اليوم هو المشهد الحقيقي الذي تمنينا أن نراه الـ2011 لكنه لم يحصل

الصايغ للـLBCI: إبقاء رئيس الوزراء السوري لتأمين انتقال السلطة دليل على أن العقل الذي يتحكم بعمل الثوار الجبار على الأرض يظهر وعيا لتكون سوريا مستقرة

الصايغ للـLBCI: إبقاء رئيس الوزراء السوري لتأمين انتقال السلطة دليل على أن العقل الذي يتحكم بعمل الثوار الجبار على الأرض يظهر وعيا لتكون سوريا مستقرة

الصايغ للـLBCI: نقول للشيخ بشير اليوم من المكان الذي أنت فيه انتصرت والشيخ بشير رمز للأشخاص المتعطشين للحرية في لبنان والذين سقطوا بالسلاح السوري