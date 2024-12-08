مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يؤكد وجود رغبة واضحة عبر عنها ملايين السوريين في وضع ترتيبات مستقرة وشاملة للانتقال

التالي

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: مستعدون لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر وشامل ونحث جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان خلال سعيهم لإعادة بناء مجتمعهم