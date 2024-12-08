مسؤول في البنتاغون: سنواصل الحفاظ على وجودنا في شرق سوريا والذي يهدف فقط إلى ضمان استدامة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ووجودنا في شرق سوريا لا علاقة له بالجوانب الأخرى للصراع في البلاد

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