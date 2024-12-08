السياسي السوري عبد الباسط سيدا للـLBCI: أعتقد أن السوريين اكتسبوا خبرة جيدة خلال السنوات التي مرت ونتيجة المناقشات هناك توافق على مشروع الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم كافة المكونات السورية وهذا هو المطلوب

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السياسي السوري عبد الباسط سيدا للـLBCI: التحديات كبيرة وصعبة والمرحلة جديدة وتستوجب عقلية جديدة وتعامل جديد مع الأوضاع والوضعية الجديدة لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار للاتفاق على الخطوة التالية والأهم هو الحفاظ على سلامة المدنيين والممتلكات العامة