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o
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ترامب عبر تروث سوشيال: روسيا زهدت في مصالحها بسوريا بسبب حرب أوكرانيا
آخر الأخبار
2024-12-08 | 05:37
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ترامب عبر تروث سوشيال: روسيا زهدت في مصالحها بسوريا بسبب حرب أوكرانيا
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