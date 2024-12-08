أ. ف. ب: ألمانيا تعرب عن "ارتياحها" لسقوط حكم الأسد في سوريا

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مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: مشاركة هيئة تحرير الشام المدرجة على قائمة الإرهاب في المرحلة الانتقالية في سوريا يشكل تحديا ولا يزال عملا قيد التنفيذ