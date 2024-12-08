مصدران أمنيان لرويترز: سماع دوي انفجارات في المزة بسوريا

مصادر استخباراتية إقليمية لرويترز: طائرات يُعتقد أنها إسرائيلية تستهدف قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا

مصادر استخباراتية إقليمية لرويترز: طائرات يُعتقد أنها إسرائيلية تستهدف قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمنيين سوريين: الأسد لم يبلغ حكومته بمغادرته البلاد في ساعة مبكرة من صباح الأحد