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مسؤول سعودي لرويترز: لا علم لنا بمكان تواجد بشار الأسد والمملكة تأمل في استمرار بعض الاتجاهات الإيجابية مثل حماية مؤسسات الدولة والأقليات

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2024-12-08 | 07:37
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مسؤول سعودي لرويترز: لا علم لنا بمكان تواجد بشار الأسد والمملكة تأمل في استمرار بعض الاتجاهات الإيجابية مثل حماية مؤسسات الدولة والأقليات
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مسؤول سعودي لرويترز: لا علم لنا بمكان تواجد بشار الأسد والمملكة تأمل في استمرار بعض الاتجاهات الإيجابية مثل حماية مؤسسات الدولة والأقليات

 
 
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