العاهل الأردني: الأردن يحترم خيارات الشعب السوري ويؤكد ضرورة حماية أمن سوريا وندعو إلى تجنب أي صراع في سوريا قد يؤدي إلى الفوضى

الخارجية القطرية تجدد دعوتها لإنهاء الأزمة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتؤكد ثباتها على موقفها الداعم للشعب السوري وخياراته

الخارجية القطرية تجدد دعوتها لإنهاء الأزمة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتؤكد ثباتها على موقفها الداعم للشعب السوري وخياراته

أ. ف. ب عن المرصد السوري: قصف اسرائيلي يستهدف مواقع للجيش السوري في محيط دمشق