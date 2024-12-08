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o
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o
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o
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o
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العاهل الأردني: الأردن يحترم خيارات الشعب السوري ويؤكد ضرورة حماية أمن سوريا وندعو إلى تجنب أي صراع في سوريا قد يؤدي إلى الفوضى
آخر الأخبار
2024-12-08 | 07:47
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العاهل الأردني: الأردن يحترم خيارات الشعب السوري ويؤكد ضرورة حماية أمن سوريا وندعو إلى تجنب أي صراع في سوريا قد يؤدي إلى الفوضى
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