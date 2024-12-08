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o
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نتنياهو يقول سقوط الأسد ربما يسهم في تقدم محادثات الرهائن في غزة
آخر الأخبار
2024-12-08 | 11:37
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نتنياهو يقول سقوط الأسد ربما يسهم في تقدم محادثات الرهائن في غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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