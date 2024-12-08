رئيس جمعية المعتقلين بالسجون السورية خلال احتفالات في ساحة ساسين بسقوط نظام الاسد: العديد لم يصدقونا بأن هناك الكثير من المعتقلين في السجون السورية وادعو لنا أن يخرج رفاقنا جميعاً

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك