نديم الجميل لـ "جدل": المعادلات السياسية وتوازن القوى السياسية يتقلب بسرعة ولا يجب أن يُستخدم بوجه أحد وسنتعامل بكل وطنية مع الآخرين والاستحقاق الرئاسي هو نتيجة تغير كل هذه التوازنات

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