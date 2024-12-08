رشيد درباس لـ "جدل": واجب وطني أن نقلق ولكن النسبة تتغير بحسب الوضع في سوريا واياكم الانزلاق الخاطئ الى الاستجابة للغريزة او الشماتة بعد الفرح

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مستشار دبلوماسي للرئيس الإماراتي: الأسد لم يستخدم "شريان الحياة" الذي قدمته له دول عربية مختلفة بما في ذلك الإمارات التي سعت في السنوات الأخيرة إلى المصالحة مع الحكومة السورية