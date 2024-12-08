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حارث سليمان لـ "جدل": سيكون هناك احتكاكات واشتباكات لاعادة رسم نقاط النفوذ في سوريا والموضوع الاقتصادي سينتظر الانجاز السياسي واعادة تشكيل السلطة وتوحيد المعارضة وتنظيمها

آخر الأخبار
2024-12-08 | 14:39
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حارث سليمان لـ &quot;جدل&quot;: سيكون هناك احتكاكات واشتباكات لاعادة رسم نقاط النفوذ في سوريا والموضوع الاقتصادي سينتظر الانجاز السياسي واعادة تشكيل السلطة وتوحيد المعارضة وتنظيمها
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حارث سليمان لـ "جدل": سيكون هناك احتكاكات واشتباكات لاعادة رسم نقاط النفوذ في سوريا والموضوع الاقتصادي سينتظر الانجاز السياسي واعادة تشكيل السلطة وتوحيد المعارضة وتنظيمها

 
 
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