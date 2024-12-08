رشيد درباس لـ "جدل": مايسترو تركي برعاية اميركية في سوريا واعتقد أن دولة مستقرة ضمن منظومة سياسية مستقرة فيها مصلحة للجميع الا ان كانت ستعود بؤرة جديدة للقتال واستخدام الاكراد كذريعة

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