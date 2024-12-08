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رشيد درباس لـ "جدل": مايسترو تركي برعاية اميركية في سوريا واعتقد أن دولة مستقرة ضمن منظومة سياسية مستقرة فيها مصلحة للجميع الا ان كانت ستعود بؤرة جديدة للقتال واستخدام الاكراد كذريعة
آخر الأخبار
2024-12-08 | 14:39
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رشيد درباس لـ "جدل": مايسترو تركي برعاية اميركية في سوريا واعتقد أن دولة مستقرة ضمن منظومة سياسية مستقرة فيها مصلحة للجميع الا ان كانت ستعود بؤرة جديدة للقتال واستخدام الاكراد كذريعة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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