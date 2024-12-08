رشيد درباس لـ "جدل": نتعاطى بايجابية مع الملف السوري ونتمنى سرعة الانتقال الى اعادة تركيب السلطة وحذاري من الافتكار ان الذي حصل في سوريا "انتصار" لفئة في لبنان على اخرى فما حصل في سوريا سيبقى سوريا ولن يستثمر في الداخل اللبناني

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