الناشطة السورية والصحافية عالية منصور لـ "جدل": كل ما يحصل يدل على ايجابية وافعال المعارضة حتى الآن جيدة ويبدو أن الامور تتجه الى حوار تركي - كردي ولن يتم تشكيل حكومة اليوم بل هيئة حكم انتقالي

الصايغ للـLBCI: يتم التواصل مع أشخاص من سجون درعا وحماة وحمص وندعو ميقاتي للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسترجع الدولة اللبنانية اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وإعادتهم الى بلدهم

الصايغ للـLBCI: يتم التواصل مع أشخاص من سجون درعا وحماة وحمص وندعو ميقاتي للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسترجع الدولة اللبنانية اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وإعادتهم الى بلدهم

ائتلاف المعارضة السورية: الثورة انتقلت من مرحلة النضال من أجل الإطاحة بنظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا معا