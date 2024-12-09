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وكالات: أجهزة الأمن الروسية تعتقل 11 موظفا في مراكز اتصالات يزعم أنها مزيفة منهم إسرائيلي-أوكراني يرأس أحدها

آخر الأخبار
2024-12-08 | 23:46
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وكالات: أجهزة الأمن الروسية تعتقل 11 موظفا في مراكز اتصالات يزعم أنها مزيفة منهم إسرائيلي-أوكراني يرأس أحدها
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وكالات: أجهزة الأمن الروسية تعتقل 11 موظفا في مراكز اتصالات يزعم أنها مزيفة منهم إسرائيلي-أوكراني يرأس أحدها

 
 
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