وكالة تاس: السفارة السورية ترفع علم المعارضة فوق مبناها بموسكو

وزير الخارجية التركي: نريد سوريا جديدة تعيش في وئام مع جيرانها ونحن مستعدون للمساعدة في تحقيق ذلك

وزير الخارجية التركي: نريد سوريا جديدة تعيش في وئام مع جيرانها ونحن مستعدون للمساعدة في تحقيق ذلك

وزير خارجية إسرائيل: هناك مفاوضات غير مباشرة بشأن اتفاق الرهائن في غزة ويمكننا أن نكون أكثر تفاؤلا لكننا لم نصل إلى اتفاق بعد