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وكالة تاس: السفارة السورية ترفع علم المعارضة فوق مبناها بموسكو

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2024-12-09 | 03:15
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وكالة تاس: السفارة السورية ترفع علم المعارضة فوق مبناها بموسكو
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وكالة تاس: السفارة السورية ترفع علم المعارضة فوق مبناها بموسكو

 
 
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