الكرملين: لا يوجد اجتماع مقرر بين بوتين والأسد حاليا

الكرملين عن منح الأسد اللجوء في روسيا: كان هذا قرار بوتين

الكرملين عن منح الأسد اللجوء في روسيا: كان هذا قرار بوتين

الكرملين بشأن الحفاظ على وجود عسكري روسي في القواعد العسكرية بسوريا: سيكون هذا محل نقاش مع من سيتولون السلطة